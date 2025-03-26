Какие больницы Крыма получат новое оборудование

В частности, в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере им. В. М. Ефетова появится КТ-планировщик и аппарат для брахитерапии, в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко купят аппарат для внутрисосудистых УЗИ и лазер высокой интенсивности, в отделение нейрохирургии Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6 — рентгенохирургическую систему типа С-дуга, в Крымское бюро судебно-медицинской экспертизы — хроматограф.