Какие больницы Крыма получат новое оборудование

«В рамках первого этапа в ближайшее время планируется выделение порядка 300 миллионов рублей. Средства будут направлены на ремонт неисправного “тяжелого” диагностического оборудования в пяти медицинских организациях, а также закупку оборудования и техники в 13 лечебных учреждений», — написал он в своем Telegram-канале.
Выделение дополнительного финансирования для модернизации медучреждений будет происходить с учетом приоритетности, уточнил он. Соответствующее решение было принято по итогам встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым и главврачами региона.
В частности, в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере им. В. М. Ефетова появится КТ-планировщик и аппарат для брахитерапии, в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко купят аппарат для внутрисосудистых УЗИ и лазер высокой интенсивности, в отделение нейрохирургии Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи № 6 — рентгенохирургическую систему типа С-дуга, в Крымское бюро судебно-медицинской экспертизы — хроматограф.
Кроме того, в Крымском кожно-венерологическом диспансере появится оборудование для фототерапии, в Республиканском центре паллиативной медпомощи — портативный аппарат УЗИ. В Керченский роддом приобретут оборудование для аудиоскрининга и систему мониторинга состояния новорожденных, в Центр профилактики и борьбы со СПИДом — ДНК-амплификатор и другое диагностическое оборудование, перечислил профильный министр.
В планах поставить новый грузовой лифт в Крымском республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн.
«Также будут дооснащены оборудованием медорганизации, которые проводят диспансеризацию и профосмотр — в детскую поликлинику Красногвардейской ЦРБ будет закуплен аппарат УЗИ, в Симферопольскую поликлинику № 3 — передвижной флюорограф, в Советскую районную больницу — стационарный флюорограф», — уточнил он.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что крымские больницы закупят новое медицинское оборудование по узкопрофильным приоритетным направлениям. Он отметил, что на совещании с главврачами был определен список потребностей для каждого лечебного учреждения.
В феврале Аксенов сообщал, что Нижнегорская, Старокрымская, Советская райбольницы получат новое хирургическое и стоматологическое оборудование, а также стационарный и передвижной флюорографы, маммограф и холтеровский монитор.