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Решение о будущем клуба ФК «Ростов» примут в конце мая

Президент ФК «Ростов» прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб Ивана Саввиди.

Источник: Комсомольская правда

Решение о будущем ФК «Ростов» примут в конце мая. Такой комментарий в связи со слухами о возможном возвращении в клуб бизнесмена Ивана Саввиди озвучил президент ФК Арташес Арутюнянц, передает «РБ-Спорт».

— Это решение за акционерами. Есть два акционера: компания «Лернако» и правительство Ростовской области. 23 или 27 мая будет собрание акционеров, и на нем будет принято решение. Сейчас акции распределены 51 на 49% в пользу Ростовской области, — сказал Арташес Арутюнянц.

Ранее в сети предположили, что Иван Саввиди может вернуться к управлению в ФК «Ростов». Позже директор клуба Алексей Рыскин опроверг эту информацию.