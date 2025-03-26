Решение о будущем клуба ФК «Ростов» примут в конце мая

— Это решение за акционерами. Есть два акционера: компания «Лернако» и правительство Ростовской области. 23 или 27 мая будет собрание акционеров, и на нем будет принято решение. Сейчас акции распределены 51 на 49% в пользу Ростовской области, — сказал Арташес Арутюнянц.