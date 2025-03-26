Нижегородские городовые стали экскурсоводами

С этого марта люди в красивой исторической форме, несведущие иногда путают их с казаками, будут не только следить за порядком на улицах, фиксировать факты вандализма, отвечать на вопросы граждан «как дойти?», «куда обратиться?», но и бесплатно знакомить всех желающих с достопримечательностями волжской столицы. Как показывает практика, исторический ликбез полезен не только приезжим, но и местным.
Первые городовые появились в Нижнем еще в XIX веке. Но потом надобность в них отпала, все функции дежурства на улицах взяла на себя милиция. Однако весной 2022 года местные власти решили возродить эту профессию. Городовые должны были помочь не только с порядком, но и с развитием туризма.
Стать городовым не так-то просто: нужно иметь крепкое сложение, знать основы права и экономической безопасности (бывает, что обращаются и жертвы финансовых мошенников), оказывать первую медпомощь, а также владеть иностранными языками, в частности английским на базовом уровне. Про родной, русский, требования особые — речь должна быть грамотной и чистой. Поэтому, прежде чем стать городовым, нужно пройти отбор и обучение на специальных курсах.
Обычный рабочий день от 10 до 13 часов, в будни патрулирование заканчивают в 21.00, а вот в праздники задерживаются подольше. За свой нелегкий труд городовые получат не менее 50 тыс. рублей в месяц.
Справка «РГ».
Звание «городовой» было официально учреждено в 1825 году. Это представитель низшего чина полицейской стражи в столичных, губернских и уездных городах, ответственный за обеспечение безопасности и порядка в городах, а также за контроль за соблюдением законов и норм общественной морали. Впоследствии городовые стали наделены большими полномочиями и вошли в состав государственных служащих, занимающихся обеспечением общественного порядка и безопасности, а также защитой прав и законных интересов населения.