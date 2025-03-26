Нижегородские городовые стали экскурсоводами

С этого марта люди в красивой исторической форме, несведущие иногда путают их с казаками, будут не только следить за порядком на улицах, фиксировать факты вандализма, отвечать на вопросы граждан «как дойти?», «куда обратиться?», но и бесплатно знакомить всех желающих с достопримечательностями волжской столицы. Как показывает практика, исторический ликбез полезен не только приезжим, но и местным.