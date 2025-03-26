«Белавиа» объявила о скидках на билеты в Турцию до 31 марта 2025 года. Подробности озвучили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
В сообщении сказано, что по 31 марта стоимость билетов в одну стороны из Минска в Стамбул составит от 625 рублей, а обратно — от 692 рублей. В «Белавиа» уточнили, что цена на билеты из Минска в Стамбул и обратно в Минск окажется от 1012 рублей, а стоимость билета Стамбул — Минск — Стамбул составит от 1015 рублей.
«Количество билетов ограничено», — подчеркнули в пресс-службе.
И пояснили, что в случае, если белорус покупает билет и комбинирует тарифы (к примеру, туда использует «Промо», а обратно — «Смарт»), то ко всему билету будут применены правила тарифа «Промо».
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