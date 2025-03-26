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Завтра в школах Владивостока объявлено свободное посещение

Администрация города сообщила о то, что прогулом пропуск занятий считаться не будет.

Сейчас в Ричмонде: +6° 4 м/с 70% 758 мм рт. ст. +8°
Источник: Аргументы и факты

27 марта в школах Владивостока объявлено свободное посещение. Дети, не пришедшие на занятия, не будут считаться прогульщиками. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются этой ночью, было принято решение не считать пропуск занятий в этот день прогулом», — подчеркнули в администрации Владивостока.

Также все городские службы, обеспечивающие жизнедеятельность, были переведены в режим повышенной готовности. Горожанам рекомендуется проявлять особую бдительность и осторожность.

Напоминаем, что сегодня, 26 марта, вечером ожидается выпадение мокрого снега, который будет продолжаться до 14:00 завтрашнего дня. Осадки будут сопровождаться метелью и сильным ветром со скоростью 12−17 м/с.