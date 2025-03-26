Экс-замминистру спорта Ростовской области Светлане Гадаровой продлили арест

Светлане Гадаровой продлевают срок содержания в СИЗО уже в четвертый раз. Ее арестовали в сентябре 2024 года по подозрению в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, с сентября по декабрь 2023 года она получила от супруга директора коммерческой компании 80 тыс. руб. за общее покровительство и попустительство по службе. Взамен она гарантировала предприятию победу в конкурсе на заключение госконтракта.