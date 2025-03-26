Мишустин заявил о приоритетном праве участников СВО на медпомощь

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Участникам специальной военной операции (СВО) обеспечено приоритетное право на медпомощь и образование, ветеранам боевых действий автоматически назначаются выплаты без дополнительных заявлений, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
«Обеспечили для участников специальной военной операции приоритетное право на медицинскую помощь, образование, на переобучение и повышение квалификации… В прошлом году упростили получение ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий. Она стала назначаться автоматически, без дополнительных заявлений, сразу после получения соответствующего удостоверения», — сказал премьер-министр.