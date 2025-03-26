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Мишустин заявил о приоритетном праве участников СВО на медпомощь

Мишустин: участникам СВО обеспечено приоритетное право на медпомощь.
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Участникам специальной военной операции (СВО) обеспечено приоритетное право на медпомощь и образование, ветеранам боевых действий автоматически назначаются выплаты без дополнительных заявлений, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

«Обеспечили для участников специальной военной операции приоритетное право на медицинскую помощь, образование, на переобучение и повышение квалификации… В прошлом году упростили получение ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий. Она стала назначаться автоматически, без дополнительных заявлений, сразу после получения соответствующего удостоверения», — сказал премьер-министр.