Мишустин рассказал о самом низком уровне младенческой смертности в России

«Развиваем также систему сбережения материнства и детства. Сегодня в стране показатель младенческой смертности самый низкий за всю историю России и Советского Союза. За этими словами — тысячи малышей, которым высококлассные специалисты в нужный момент оказали соответствующую помощь и, что самое главное, подарили возможность жить», — сказал глава российского кабмина.