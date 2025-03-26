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Мишустин рассказал о самом низком уровне младенческой смертности в России

Мишустин: показатель младенческой смертности в РФ на самом низком уровне.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Показатель младенческой смертности в РФ сейчас самый низкий за всю историю России и СССР, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

«Развиваем также систему сбережения материнства и детства. Сегодня в стране показатель младенческой смертности самый низкий за всю историю России и Советского Союза. За этими словами — тысячи малышей, которым высококлассные специалисты в нужный момент оказали соответствующую помощь и, что самое главное, подарили возможность жить», — сказал глава российского кабмина.