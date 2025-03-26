Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки семей с детьми

В рамках нацпроекта «Демография» продолжилось предоставление материнского капитала, который можно получить сразу при рождении первого ребенка. Также расширяются варианты использования средств маткапитала. С 2022 года Правительство вернулось к его индексации по уровню фактической инфляции. Кроме того, программа продлена до 2030 года включительно. С момента введения Президентом этого механизма уже выдано около 14,5 млн сертификатов, сообщил глава правительства.