Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки семей с детьми

В рамках нацпроекта «Демография» продолжилось предоставление материнского капитала, который можно получить сразу при рождении первого ребенка. Также расширяются варианты использования средств маткапитала. С 2022 года Правительство вернулось к его индексации по уровню фактической инфляции. Кроме того, программа продлена до 2030 года включительно. С момента введения Президентом этого механизма уже выдано около 14,5 млн сертификатов, сообщил глава правительства.
Ведется работа по расширению социальных гарантий для родителей:
- максимальный размер выплаты по беременности и родам составляет почти 800 тыс. рублей,
- пособие по уходу за ребенком теперь сохраняется даже при досрочном возвращении к трудовой деятельности, ранее чем малышу исполнится 1,5 года.
Преодолеть трудности семьям помогает социальный контракт и единое пособие.
С июня 2026 года начнет действовать новый механизм, при котором работающие родители с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 региональных прожиточных минимумов, смогут оформлять ежегодную выплату. Ее размер составит больше половины от уплаченного ими НДФЛ. «Такая поддержка станет доступна для 4 млн семей, в которых воспитывается около 10 млн ребят», — заявил Михаил Мишустин.
Особое внимание уделяется многодетным семьям. По поручению главы государства установлен единый статус таких семей. Предусмотрен ряд федеральных мер поддержки, в том числе:
- повышенный налоговый вычет,
- субсидия в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. В 2024 году ею воспользовались почти 160 тыс. семей. Правительство продлило предоставление таких выплат для многодетных семей до конца 2030 года.
«Главное, что системная работа для помощи родителям идет на всех уровнях и она обязательно будет продолжена. Так же, как и сейчас — с учетом обратной связи от граждан», — подчеркнул Председатель Правительства.