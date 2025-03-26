Собянин: главной темой культурных событий в Москве станет юбилей Победы

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Основной темой культурных событий в Москве в этом году станет 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Основная тема этого года — 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Центральной локацией традиционно будет Поклонная гора. Мероприятия пройдут в том числе в округах, в парках, театрах, музеях, библиотеках и других учреждениях культуры», — написал Собянин.
Он добавил, что летом в столицу вернется «Театральный бульвар», фестиваль станет еще масштабнее, увеличится число площадок и мероприятий. Его цель — привлечь новую аудиторию в театры и концертные залы, рассказать о репертуаре. Также осенью пройдет очередная Московская неделя моды. В этом марте в событии участвовали 186 российских и зарубежных брендов, а также порядка 140 студентов творческих вузов.
«В августе 2024 года впервые состоялась Московская международная неделя кино. Участвовали 47 стран: представители кинокомпаний, продюсеры, сценаристы и государственные деятели. Мероприятия шли по всей Москве — от просмотров кино до экскурсий по местам съемок известных фильмов. В декабре Московская международная неделя креативных индустрий приняла представителей Бразилии, Египта, Индии, Китая, Таиланда, Турции и других стран. Они подписали ряд экспортных контрактов в сфере кино, анимации, видеоигр, дизайна интерьеров», — напомнил мэр.