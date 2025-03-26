Собянин: главной темой культурных событий в Москве станет юбилей Победы

Он добавил, что летом в столицу вернется «Театральный бульвар», фестиваль станет еще масштабнее, увеличится число площадок и мероприятий. Его цель — привлечь новую аудиторию в театры и концертные залы, рассказать о репертуаре. Также осенью пройдет очередная Московская неделя моды. В этом марте в событии участвовали 186 российских и зарубежных брендов, а также порядка 140 студентов творческих вузов.