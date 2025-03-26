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Правительство продолжит развивать медобслуживание на дому, заявил Мишустин

Мишустин: правительство будет развивать соцобслуживание пожилых на дому.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Кабмин будет и дальше развивать такие практики, как социальное и медицинское обслуживание на дому пожилых и людей с инвалидностью, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Как показал опыт пилотных регионов, комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому позволяет повысить качество жизни граждан старшего возраста и с инвалидностью. В прошлом году такая программа охватила свыше 173 тысяч человек. И дальше будем развивать подобные практики», — сказал Мишустин в ходе своего выступления в ГД с отчетом о работе правительства за 2024 год.