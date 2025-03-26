Правительство продолжит развивать медобслуживание на дому, заявил Мишустин

«Как показал опыт пилотных регионов, комплексное социальное и медицинское обслуживание на дому позволяет повысить качество жизни граждан старшего возраста и с инвалидностью. В прошлом году такая программа охватила свыше 173 тысяч человек. И дальше будем развивать подобные практики», — сказал Мишустин в ходе своего выступления в ГД с отчетом о работе правительства за 2024 год.