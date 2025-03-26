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Россия находится в топ-10 стран по качеству образования, заявил Мишустин

Мишустин: Россия находится в десятке ведущих стран по качеству образования.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия находится в десятке ведущих стран по качеству образования и в пятерке — по числу медалей на международных олимпиадах школьников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

«Важнейший вопрос нашего образования — это, конечно, его качество. По этому показателю Россия в десятке ведущих государств, наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места. В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 — золотая. Без сомнения, благодаря их труду, а также труду их наставников, педагогов наша страна в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей. И мы очень ими гордимся», — сказал Мишустин.