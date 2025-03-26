Россия находится в топ-10 стран по качеству образования, заявил Мишустин

«Важнейший вопрос нашего образования — это, конечно, его качество. По этому показателю Россия в десятке ведущих государств, наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места. В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 — золотая. Без сомнения, благодаря их труду, а также труду их наставников, педагогов наша страна в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей. И мы очень ими гордимся», — сказал Мишустин.