Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента

Кроме того, Мишустин отметил, что с 1 января текущего года страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента была проведена дополнительная индексация, исходя из инфляции. «По этому показателю подняли военные пенсии, а также свыше 40 различных федеральных социальных пособий и выплат, возобновили и индексацию страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров», — добавил он.