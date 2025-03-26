Социальные пенсии проиндексируют на 14,5 процента

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Социальные пенсии проиндексируют на 14,5% с 1 апреля, сказал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
«Уже с апреля — свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства», — сказал глава кабмина.
Кроме того, Мишустин отметил, что с 1 января текущего года страховые пенсии были увеличены на 7,3%, а затем по поручению президента была проведена дополнительная индексация, исходя из инфляции. «По этому показателю подняли военные пенсии, а также свыше 40 различных федеральных социальных пособий и выплат, возобновили и индексацию страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров», — добавил он.