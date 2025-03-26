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Мишутин рассказал о мерах по предотвращению и лечению рака и диабета

Мишустин: власти усилили борьбу с раком, болезнями сердца и диабетом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские власти усилили борьбу с онкологией, болезнями сердца, сахарным диабетом, расширив бесплатное лекарственное обеспечение при таких диагнозах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Регулярная диспансеризация позволяет вовремя выявлять хронические и приобретенные недуги. В их числе и онкология, и болезни сердца, сосудов, сахарный диабет, гепатит. Борьбу с ними усилили, создавая необходимую инфраструктуру, а также расширив льготное — то есть бесплатное для человека — лекарственное обеспечение при таких диагнозах», — сказал Мишустин во время отчета правительства о результатах деятельности за 2024 год в Госдуме.