Эксперт Цзэн И: КНР приветствует сотрудничество с РФ в сфере ИИ

«Мы следим за тем, как Россия каждый год проводит международную конференцию AI Journey. Будучи китайским ученым и практиком в области ИИ, я приветствую, чтобы больше [представителей] российских предприятий и специалистов приезжали в Китай для сотрудничества и обменов», — рассказал он на Боаоском азиатском форуме, который проходит в южнокитайской провинции Хайнань.