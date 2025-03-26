Эксперт Цзэн И: КНР приветствует сотрудничество с РФ в сфере ИИ

БОАО /Китай/, 26 марта. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайский инновационный сектор приветствует сотрудничество с компаниями и специалистами из России для продвижения совместных проектов в области искусственного интеллекта (ИИ). Об этом корреспонденту ТАСС заявил сотрудник Академии наук Китая, член Консультативного органа ООН по искусственному интеллекту Цзэн И.
«Мы следим за тем, как Россия каждый год проводит международную конференцию AI Journey. Будучи китайским ученым и практиком в области ИИ, я приветствую, чтобы больше [представителей] российских предприятий и специалистов приезжали в Китай для сотрудничества и обменов», — рассказал он на Боаоском азиатском форуме, который проходит в южнокитайской провинции Хайнань.
По словам Цзэн И, китайская модель управления ИИ несколько отличается от российской. Как он уточнил, под руководством Министерства промышленности и информатизации КНР при реализации указанных проектов планируется создавать специальные структуры «в различных городах и организациях страны, на разных уровнях», которые будут заниматься устранением рисков. Эксперт отметил, что соответствующие глобальные проблемы «всегда требуют урегулирования путем международного сотрудничества».
Он также выразил надежду на «возможность совместной работы с российскими партнерами над созданием новых приложений для искусственного интеллекта».