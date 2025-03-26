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Мишустин: правительство продолжит развивать механизмы соцказначейства

Мишустин: правительство продолжит развивать механизмы соцказначейства для людей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Правительство России продолжит развивать практику применения механизмов социального казначейства для комфорта граждан, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

«Одновременно делаем поддержку всех граждан максимально удобной и адресной, для чего используем механизмы социального казначейства. К началу текущего года в такой формат перевели практически все федеральные меры помощи… Все это экономит время и нервы. Ведомства сами решают все организационные вопросы. Будем развивать такую практику, опираясь на мнение людей. Главное — это их комфорт при взаимодействии с любым органом власти и государством в целом», — сказал премьер-министр.

По словам Мишустина, все процедуры на сегодняшний день существенно упрощены: человеку нужно подать лишь одно заявление.