Мишустин: правительство продолжит развивать механизмы соцказначейства

«Одновременно делаем поддержку всех граждан максимально удобной и адресной, для чего используем механизмы социального казначейства. К началу текущего года в такой формат перевели практически все федеральные меры помощи… Все это экономит время и нервы. Ведомства сами решают все организационные вопросы. Будем развивать такую практику, опираясь на мнение людей. Главное — это их комфорт при взаимодействии с любым органом власти и государством в целом», — сказал премьер-министр.