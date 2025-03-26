Мишустин заявил о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов

«Коротко скажу о мерах, которые сегодня принимает правительство. Прежде всего, снизили бюрократическую нагрузку на педагогов — и в детских садах, и в школах, и в колледжах», — сказал Мишустин в Госдуме в ходе представления отчета правительства РФ о результатах работы за 2024 год.