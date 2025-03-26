Мишустин призвал к справедливой оплате работы медиков в России

«А с марта прошлого года — и в ходе предыдущего отчета мы с вами об этом говорили — повысили такие выплаты для тех, кто трудится в сельской местности, в районных центрах, в малых городах. И в увеличенном размере их уже получили 450 тысяч человек. А это позволило сохранять и привлекать кадры в небольшие населенные пункты», — подчеркнул премьер-министр.