Мишустин призвал к справедливой оплате работы медиков в России

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Работа медиков в России должна справедливо оплачиваться, прирост врачей за два года составил 12 тысяч человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства.
«Конечно, любое оборудование не способно принести пользы без таланта докторов и кропотливого сестринского труда. Продолжаем решать проблему нехватки кадров в здравоохранении, вопрос важнейший. Прирост врачей за два года составил 12 тысяч человек. Работа таких специалистов, конечно, должна справедливо оплачиваться», — сказал Мишустин в ходе отчета правительства.
Он напомнил, что правительство по поручению президента с января 2023 года установило специальные социальные надбавки для сотрудников первичного звена. Всего они были назначены более чем 1 миллиону человек.
«А с марта прошлого года — и в ходе предыдущего отчета мы с вами об этом говорили — повысили такие выплаты для тех, кто трудится в сельской местности, в районных центрах, в малых городах. И в увеличенном размере их уже получили 450 тысяч человек. А это позволило сохранять и привлекать кадры в небольшие населенные пункты», — подчеркнул премьер-министр.