Правительство расширяет возможности получения высокотехнологичного лечения для всех граждан

Что сделано:
- В рамках нацпроекта «Здравоохранение» построено или отремонтировано свыше 10 тыс. организаций первичного звена здравоохранения. В них поставлено более 230 тыс. единиц медоборудования, 60% из которого отечественное.
- В медучреждения поставляется новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы.
- Осуществляется обновление материально-технической базы.
- В 2024 году профилактические осмотры прошли 109 млн человек.
- Развивается система сбережения материнства и детства. Практически все новорожденные проходят расширенный неонатальный скрининг на 40 патологий. «Сегодня в стране показатель младенческой смертности самый низкий за всю историю России и Советского Союза. За этими словами — тысячи малышей, которым высококлассные врачи в нужный момент оказали помощь и подарили возможность жить», — подчеркнул глава правительства.
- Модернизируются детские медучреждения. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» введена в эксплуатацию 21 детская больница и оснащены практически все существующие поликлиники — более 2,5 тыс.
- Детям с диабетом бесплатно выдаются системы непрерывного мониторинга глюкозы. В 2024 году их получили свыше 58 тыс. ребят. С 2025 года такая же помощь предусмотрена и для беременных женщин.
- Переоснащено около 320 организаций для прохождения медицинской реабилитации.
«Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более 1,5 млн раз. За каждой такой историей стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг», — сказал Михаил Мишустин.