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Правительство расширяет возможности получения высокотехнологичного лечения для всех граждан

В России ведется системная работа по повышению доступности медицинской помощи, чтобы обеспечить профилактику и своевременное лечение заболеваний. По поручению Президента правительство продлило программу модернизации первичного звена.

Источник: РИА "Новости"

Что сделано:

  • В рамках нацпроекта «Здравоохранение» построено или отремонтировано свыше 10 тыс. организаций первичного звена здравоохранения. В них поставлено более 230 тыс. единиц медоборудования, 60% из которого отечественное.
  • В медучреждения поставляется новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы.
  • Осуществляется обновление материально-технической базы.
  • В 2024 году профилактические осмотры прошли 109 млн человек.
  • Развивается система сбережения материнства и детства. Практически все новорожденные проходят расширенный неонатальный скрининг на 40 патологий. «Сегодня в стране показатель младенческой смертности самый низкий за всю историю России и Советского Союза. За этими словами — тысячи малышей, которым высококлассные врачи в нужный момент оказали помощь и подарили возможность жить», — подчеркнул глава правительства.
  • Модернизируются детские медучреждения. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» введена в эксплуатацию 21 детская больница и оснащены практически все существующие поликлиники — более 2,5 тыс.
  • Детям с диабетом бесплатно выдаются системы непрерывного мониторинга глюкозы. В 2024 году их получили свыше 58 тыс. ребят. С 2025 года такая же помощь предусмотрена и для беременных женщин.
  • Переоснащено около 320 организаций для прохождения медицинской реабилитации.

«Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более 1,5 млн раз. За каждой такой историей стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг», — сказал Михаил Мишустин.