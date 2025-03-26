Правительство расширяет возможности получения высокотехнологичного лечения для всех граждан

«Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более 1,5 млн раз. За каждой такой историей стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг», — сказал Михаил Мишустин.