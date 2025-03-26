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Максимальный размер пособия по беременности и родам достиг 800 тысяч рублей

Мишустин: максимальный размер пособия по беременности и родам достиг 800 тысяч.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам по итогам 2024 года приблизился к 800 тысячам рублей, годом ранее он составлял около 565 тысяч рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

«Расширяем социальные гарантии для родителей. На предыдущем отчете говорил, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тысяч рублей. Сейчас он приблизился к 800 тысячам», — рассказал Мишустин.

Он отметил, что пособие по уходу за ребенком теперь сохраняется даже при досрочном возвращении к трудовой деятельности ранее, чем малышу исполнится полтора года.