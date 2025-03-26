Шесть месяцев будет идти капремонт на границе России и Казахстана

Работы на пункте, расположенном на границе Казахстана и России, пройдут с 1 апреля по сентябрь включительно. Это ориентировочный срок.
В рамках проведения мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры и созданию благоприятных условий для граждан и перевозчиков Росгранстроем организованы работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия в автомобильном пункте пропуска Светлый.
Для удобства граждан пункт пропуска продолжит функционировать непрерывно, однако возможно скопление транспортных средств перед ним.
Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-казахстанского участка государственной границы или рассмотреть альтернативные маршруты следования через пункты пропуска Комсомольский и Орск, сообщил Росгранстрой.