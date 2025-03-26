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Шесть месяцев будет идти капремонт на границе России и Казахстана

АСТАНА, 26 мар — Sputnik. Автомобильный пункт пропуска «Светлый» в Оренбургской области ожидает капитальный ремонт, сообщил Росгранстрой.

Источник: ФГКУ Росгранстрой

Работы на пункте, расположенном на границе Казахстана и России, пройдут с 1 апреля по сентябрь включительно. Это ориентировочный срок.

В рамках проведения мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры и созданию благоприятных условий для граждан и перевозчиков Росгранстроем организованы работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия в автомобильном пункте пропуска Светлый.

говорится в сообщении

Для удобства граждан пункт пропуска продолжит функционировать непрерывно, однако возможно скопление транспортных средств перед ним.

Рекомендуем учитывать данную информацию при планировании пересечения российско-казахстанского участка государственной границы или рассмотреть альтернативные маршруты следования через пункты пропуска Комсомольский и Орск, сообщил Росгранстрой.