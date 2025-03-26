Шесть месяцев будет идти капремонт на границе России и Казахстана

В рамках проведения мероприятий по улучшению состояния инфраструктуры и созданию благоприятных условий для граждан и перевозчиков Росгранстроем организованы работы по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия в автомобильном пункте пропуска Светлый.