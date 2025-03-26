Башкирия предлагает снизить стоимость дарения недвижимости между родственниками

Парламент Башкирии внес в Государственную Думу законопроект о снижении стоимости оформления дарственных между близкими родственниками. Согласно инициативе, нотариальное заверение таких сделок может подешеветь вдвое — с нынешних 25−30 тысяч рублей до 50% от тарифа.
Председатель Госсобрания республики Константин Толкачев пояснил, что действующие расценки становятся серьезной нагрузкой, особенно когда речь идет о передаче скромной недвижимости, например, садового домика от бабушки внукам. Он отметил, что парламентарии предлагают дифференцированный подход, который сохранит защиту от мошенников, но уменьшит финансовое бремя для семей.
Спикер напомнил, что с 13 января этого года все договоры дарения недвижимости между гражданами подлежат обязательному нотариальному заверению. Этот закон, разработанный по инициативе Курултая, призван защитить граждан от аферистов.
Толкачев подчеркнул, что нотариус выступает гарантом безопасности сделки, проверяя чистоту намерений сторон. При этом он добавил, что первоначальная версия законопроекта предусматривала освобождение близких родственников от обязательного нотариального заверения, однако в окончательной редакции это положение отсутствует. Теперь же предлагается снизить для них финансовую нагрузку.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.