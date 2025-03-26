Башкирия предлагает снизить стоимость дарения недвижимости между родственниками

Толкачев подчеркнул, что нотариус выступает гарантом безопасности сделки, проверяя чистоту намерений сторон. При этом он добавил, что первоначальная версия законопроекта предусматривала освобождение близких родственников от обязательного нотариального заверения, однако в окончательной редакции это положение отсутствует. Теперь же предлагается снизить для них финансовую нагрузку.