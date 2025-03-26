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Министр образования Иванец сказал об устаревших дисциплинах в вузах Беларуси

Глава Минобразования Беларуси высказался об устаревших дисциплинах в вузах.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец в интервью sb.by сказал об устаревших дисциплинах в вузах Беларуси.

Иванец уточнил, что было сделано все для того, чтобы лекции и пары соответствовали современным тенденциям. Он уточнил, что 1500 учебных программ в белорусских вузах полностью пересмотрели.

Министр образования Беларуси отметил, что подобное было сделано в полном взаимодействии с заказчиками кадров. По его словам, все программы согласованы с профильными отраслевыми министерствами, в интересах которых осуществляется подготовка.

— Это дало нам возможность исключить устаревшие дисциплины и полностью обновить образовательную программу актуальными курсами, востребованными в реальном секторе экономики, — подчеркнул глава Минобразования Беларуси.

Ранее мы писали, что белорусские вузы сокращают набор на платную форму в 2025 году.

Тем временем министр образования Иванец заявил о создании золотого фонда одаренных педагогов Беларуси.

Кстати, министр образования сказал про электронные дневники во всех школах Беларуси.