В Иркутской области три педагога получили звание «Заслуженный учитель РФ»

В Иркутской области сразу три педагога получили звание «Заслуженного учителя Российской Федерации». Об этом КП- Иркутск стало известно из указа президента Российской Федерации Владимира Путина.
Так, госнаграду получили педагоги СОШ № 4 имени Д. М. Перова и СОШ № 2 из Саянска Ольга Лаптева и Светлана Литвина. А также учитель СОШ № 12 имени Валентина Распутина города Братска Лидия Шмурьева.
Завкафедрой БГУ Александр Шалак стал «Заслуженным работником высшей школы РФ». А медаль ордена «За заслуги перед отечеством» ІІ СТЕПЕНИ удостоен Дмитрий Грязнов. Сибиряк работает машинистом-инструктором локомотивных бригад в депо Иркутск-Сортировочный.
Начальнику «Усольской станции по борьбе с болезнями животных» Виктории Украинец присвоили госнаграду «Заслуженный ветврач РФ».