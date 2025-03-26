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В Иркутской области три педагога получили звание «Заслуженный учитель РФ»

Указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области сразу три педагога получили звание «Заслуженного учителя Российской Федерации». Об этом КП- Иркутск стало известно из указа президента Российской Федерации Владимира Путина.

Так, госнаграду получили педагоги СОШ № 4 имени Д. М. Перова и СОШ № 2 из Саянска Ольга Лаптева и Светлана Литвина. А также учитель СОШ № 12 имени Валентина Распутина города Братска Лидия Шмурьева.

Завкафедрой БГУ Александр Шалак стал «Заслуженным работником высшей школы РФ». А медаль ордена «За заслуги перед отечеством» ІІ СТЕПЕНИ удостоен Дмитрий Грязнов. Сибиряк работает машинистом-инструктором локомотивных бригад в депо Иркутск-Сортировочный.

Начальнику «Усольской станции по борьбе с болезнями животных» Виктории Украинец присвоили госнаграду «Заслуженный ветврач РФ».