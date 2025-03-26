В Иркутской области три педагога получили звание «Заслуженный учитель РФ»

Так, госнаграду получили педагоги СОШ № 4 имени Д. М. Перова и СОШ № 2 из Саянска Ольга Лаптева и Светлана Литвина. А также учитель СОШ № 12 имени Валентина Распутина города Братска Лидия Шмурьева.