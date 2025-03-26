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Режим повышенной готовности ввели на набережной Федоровского

Режим повышенной готовности введен на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. В документе отмечается, что режим вводится с 27 февраля в связи с аварийной ситуацией на объекте озеленения набережная Федоровского напротив дома № 8 и на участке от дома № 13/2 по улице Ильинской.

Администрации Нижегородского района поручено выступить заказчиком на выполнение аварийно-восстановительных работ, а также еженедельно докладывать в ЕДДС о выполнении мероприятий по ликвидации аварийной ситуации, задействованных силах и средствах.

Ранее сообщалось, что в режим повышенной готовности переведена территория вокруг усадьбы Вагина на Ильинской улице, где в январе произошел пожар. Также стало известно, что режимы ЧС отменили возле восьми домов в центре Нижнего Новгорода.