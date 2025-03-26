Режим повышенной готовности ввели на набережной Федоровского

Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. В документе отмечается, что режим вводится с 27 февраля в связи с аварийной ситуацией на объекте озеленения набережная Федоровского напротив дома № 8 и на участке от дома № 13/2 по улице Ильинской.