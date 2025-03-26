Стартовал прием заявок на конкурс РАН и АФК «Система» для молодых ученых

Конкурс, направленный на поддержку инновационных научных разработок и новейших исследований в приоритетных отраслях экономики, проходит уже во второй раз. В этом году представлено 10 номинаций, в том числе «Искусственный интеллект и квантовые технологии», «Водород — основа зеленой энергетики», «Цифровая энергетика и интеллектуальные системы», «Геномные технологии и медицина будущего», «Биоинновации: технологии для жизни», «Исследование космоса и беспилотные системы: взгляд в будущее», «Микроэлектроника: от чипов к умным устройствам», «Восток — дело тонкое: технологические прорывы Азии», «Новые горизонты в строительной индустрии» и «Химические технологии, инновационные материалы и процессы».