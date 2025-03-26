Стартовал прием заявок на конкурс РАН и АФК «Система» для молодых ученых

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс для молодых ученых, который проводится Российской академией наук (РАН) и благотворительным фондом корпорации АФК «Система», начался 26 марта. Об этом сообщила президент благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова.
«С сегодняшнего дня начинается заявочная кампания — она открыта на нашей платформе “Лифт в будущее”. Мы принимаем заявки до 20 июля и, собственно, потом заочные экспертизы. В заочной экспертизе будут принимать участие представители РАН, и что самое важное, представители наших индустриальных партнеров. И уже осенью состоится объявление победителей», — сказала она.
Конкурс, направленный на поддержку инновационных научных разработок и новейших исследований в приоритетных отраслях экономики, проходит уже во второй раз. В этом году представлено 10 номинаций, в том числе «Искусственный интеллект и квантовые технологии», «Водород — основа зеленой энергетики», «Цифровая энергетика и интеллектуальные системы», «Геномные технологии и медицина будущего», «Биоинновации: технологии для жизни», «Исследование космоса и беспилотные системы: взгляд в будущее», «Микроэлектроника: от чипов к умным устройствам», «Восток — дело тонкое: технологические прорывы Азии», «Новые горизонты в строительной индустрии» и «Химические технологии, инновационные материалы и процессы».
«Это фактически призыв и некая реклама для молодых, умных, способных ребят, работающих в разных по своей структуре организациях к тому, чтобы заниматься приоритетами, делать хорошую науку. Они точно будут востребованы. Эти разработки точно нужны как технологическому бизнесу, так и государству», — отметил вице-президент РАН Степан Калмыков.