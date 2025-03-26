Кабмин за пять лет поддержал более 550 научных проектов и работ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ за пять лет поддержало более 550 научных проектов и работ, выделив на это более 75 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год.
«Субсидируем проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ, что поможет созданию свыше тысячи прорывных технологий. За пять лет поддержано более 550 проектов. А объем выделенных бюджетных средств превысил 75 млрд рублей», — сказал он.
Мишустин подчеркнул, что в начале прошлого года была актуализирована Стратегия научно-технологического развития, которая ориентирована на преодоление новых вызовов и развитие критических технологий. «Такие прорывные решения сформируют облик отраслей на горизонте 10−15 лет. Ожидаем, что они смогут серьезно изменить существующие промышленные продукты, а также послужат появлению будущих перспективных рынков», — отметил премьер.
Механизмы поддержки отрасли.
Мишустин отметил, что программы помощи Фонда развития промышленности доказали свою эффективность. «Целевые займы по низким ставкам позволили, например, открыть в Краснодаре выпуск пятиосевых обрабатывающих центров, не имеющих аналогов в стране, запустить производство многофункциональных лазерных роботизированных комплексов в Санкт-Петербурге. Научились сами делать и много другого оборудования, ранее поставлявшегося из-за рубежа. В прошлом году такие кредиты были выданы на реализацию еще почти четырехсот новых проектов», — рассказал премьер.
Кроме того, благодаря кластерной инвестиционной платформе, которая внедрена в 2023 году, бизнес получил возможность наращивать выпуск приоритетной продукции, добавил Мишустин. Для этого для предпринимателей стали доступны долгосрочные льготные займы. Всего за этот период одобрено больше 500 таких крупных инициатив на 1 трлн рублей. «А это — новые материалы, современные станки и оборудование, эффективные лекарства. Все то, в чем сейчас особо нуждается экономика и наши граждане», — отметил премьер.
Он добавил, что реализация промышленной ипотеки и единой региональной субсидии помогли запустить целый ряд производственных площадок в регионах, на это предоставлено порядка 37 млрд рублей.
«При вашей поддержке, уважаемые депутаты, оперативно приняты законы, которые расширили механизм государственно-частного партнерства на промышленный сектор и космическую деятельность. Что открыло доступ инвесторам к участию в масштабных наукоемких задачах», — отметил премьер.