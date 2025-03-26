Кабмин за пять лет поддержал более 550 научных проектов и работ

Кроме того, благодаря кластерной инвестиционной платформе, которая внедрена в 2023 году, бизнес получил возможность наращивать выпуск приоритетной продукции, добавил Мишустин. Для этого для предпринимателей стали доступны долгосрочные льготные займы. Всего за этот период одобрено больше 500 таких крупных инициатив на 1 трлн рублей. «А это — новые материалы, современные станки и оборудование, эффективные лекарства. Все то, в чем сейчас особо нуждается экономика и наши граждане», — отметил премьер.