Заброшенный фонтан на Буденновском в Ростове планируют отремонтировать

Все необходимые планы и сметы должны подготовить к июлю 2025 года, далее рассчитают сумму, необходимую на обновление объекта. Добавим, по данным властей, фонтан считался бесхозным до января 2024 года, потом он был принят на баланс управлением благоустройства и лесного хозяйства.