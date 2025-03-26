Заброшенный фонтан на Буденновском в Ростове планируют отремонтировать

Заброшенный фонтан на Буденновском, 2 в Ростове-на-Дону решили отремонтировать. Сейчас разрабатывается проектная документация. Об этом сообщают городские власти.
— Вопрос подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения, а также будущую водную картину обсудили на выездом совещании, — говорится на сайте ростовской администрации.
Все необходимые планы и сметы должны подготовить к июлю 2025 года, далее рассчитают сумму, необходимую на обновление объекта. Добавим, по данным властей, фонтан считался бесхозным до января 2024 года, потом он был принят на баланс управлением благоустройства и лесного хозяйства.
К слову, в апреле также намерены начать благоустройство сквера, на территории которого находится аварийный фонтан. Работы будут выполняться в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Также в донской столице планируют увеличить количество прогулочных улиц.