Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заброшенный фонтан на Буденновском в Ростове планируют отремонтировать

Заброшенный фонтан в центре Ростова приведут в порядок, сейчас готовят проект.
Источник: Комсомольская правда

Заброшенный фонтан на Буденновском, 2 в Ростове-на-Дону решили отремонтировать. Сейчас разрабатывается проектная документация. Об этом сообщают городские власти.

— Вопрос подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения, а также будущую водную картину обсудили на выездом совещании, — говорится на сайте ростовской администрации.

Все необходимые планы и сметы должны подготовить к июлю 2025 года, далее рассчитают сумму, необходимую на обновление объекта. Добавим, по данным властей, фонтан считался бесхозным до января 2024 года, потом он был принят на баланс управлением благоустройства и лесного хозяйства.

К слову, в апреле также намерены начать благоустройство сквера, на территории которого находится аварийный фонтан. Работы будут выполняться в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Также в донской столице планируют увеличить количество прогулочных улиц.