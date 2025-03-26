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Число электросамокатов резко выросло в Екатеринбурге

Электросамокатов на улицах Екатеринбурга в этом году станет на несколько тысяч больше.

В этом сезоне в Екатеринбурге значительно выросло число самокатов. Об этом на коллегии в администрации города заявил начальник ГАИ Екатеринбурга Роман Ярыш.

По его словам, в прошлом году было зарегистрировано 14 тыс. СИМ. В этом сезоне только на текущий момент уже поданы заявки от кикшеринговых компаний на 17 тыс. самокатов.

Напомним, что 27 марта РИА «ЕАН» в рамках спецпроекта «Простой вопрос» проведет круглый стол, посвященный старту сезона активности СИМ на улицах Екатеринбурга. Для участия в мероприятии приглашены:

  • заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов;

  • глава ГАИ Екатеринбурга Роман Ярыш;

  • начальник отдела развития дорожно-транспортной инфраструктуры профильного департамента администрации города Владимир Галаков;

  • депутат городской думы Екатеринбурга Денис Хаванцев;

  • руководитель движения «Мирные жители» Алексей Кофман;

  • главный редактор РИА «Европейско-Азиатские Новости» Артем Рябов.

Приглашаем журналистов принять участие в освещении мероприятия. Круглый стол состоится 27 марта в 14:00 в отеле «Московская горка», необходима аккредитация.