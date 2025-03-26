Число электросамокатов резко выросло в Екатеринбурге

В этом сезоне в Екатеринбурге значительно выросло число самокатов. Об этом на коллегии в администрации города заявил начальник ГАИ Екатеринбурга Роман Ярыш.
По его словам, в прошлом году было зарегистрировано 14 тыс. СИМ. В этом сезоне только на текущий момент уже поданы заявки от кикшеринговых компаний на 17 тыс. самокатов.
Напомним, что 27 марта РИА «ЕАН» в рамках спецпроекта «Простой вопрос» проведет круглый стол, посвященный старту сезона активности СИМ на улицах Екатеринбурга. Для участия в мероприятии приглашены:
- заместитель председателя комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов;
- глава ГАИ Екатеринбурга Роман Ярыш;
- начальник отдела развития дорожно-транспортной инфраструктуры профильного департамента администрации города Владимир Галаков;
- депутат городской думы Екатеринбурга Денис Хаванцев;
- руководитель движения «Мирные жители» Алексей Кофман;
- главный редактор РИА «Европейско-Азиатские Новости» Артем Рябов.
Приглашаем журналистов принять участие в освещении мероприятия. Круглый стол состоится 27 марта в 14:00 в отеле «Московская горка», необходима аккредитация.