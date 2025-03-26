Мишустин рассказал об индексации пенсий в России

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Страховые пенсии с 1 января были сначала увеличены на 7,3%, а затем дополнительно проиндексированы, исходя из инфляции в 9,5%, а с апреля свыше 14,5% прибавят социальные пенсии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
«С первого января текущего года страховые пенсии были сначала увеличены на 7,3%. Затем по поручению президента провели дополнительную индексацию, исходя из инфляции в 9,5%. По этому показателю подняли военные пенсии, также — свыше сорока различных федеральных социальных пособий и выплат», — рассказал Мишустин.
По его словам, возобновили также индексацию страховых пенсий для более, чем 7,5 миллионов работающих пенсионеров.
«Знаю, как депутаты внимательно относились к этому вопросу много лет. А уже с апреля — свыше 14,5% прибавят и социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства», — подчеркнул премьер-министр.