Мишустин рассказал об индексации пенсий в России

«С первого января текущего года страховые пенсии были сначала увеличены на 7,3%. Затем по поручению президента провели дополнительную индексацию, исходя из инфляции в 9,5%. По этому показателю подняли военные пенсии, также — свыше сорока различных федеральных социальных пособий и выплат», — рассказал Мишустин.