Литовцы не досчитались иностранных солдат после учений у границ с Беларусью

Отмечается, что инцидент произошел в Швенченском районе — на полигоне в Пабраде, расположенном вблизи белорусской границы.
Как проинформировали в департаменте, сообщение о случившемся поступило вильнюсским правоохранителям вечером во вторник, 25 марта. Сообщается, что в настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Представитель литовских Вооруженных сил Гинтаутас Цюнис литовским СМИ заявил, что поисками пропавших занимаются «все службы».
В ВС республики произошедшее не стали комментировать, как и сообщать, гражданами какого государства являются пропавшие военные.