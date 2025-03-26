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Литовцы не досчитались иностранных солдат после учений у границ с Беларусью

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Трое иностранных военнослужащих пропали вместе с автомобилем в Литве после военных учений, сообщил Департамент полиции республики, передает Sputnik Литва.

Источник: Вооруженные силы Литвы

Отмечается, что инцидент произошел в Швенченском районе — на полигоне в Пабраде, расположенном вблизи белорусской границы.

Как проинформировали в департаменте, сообщение о случившемся поступило вильнюсским правоохранителям вечером во вторник, 25 марта. Сообщается, что в настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Представитель литовских Вооруженных сил Гинтаутас Цюнис литовским СМИ заявил, что поисками пропавших занимаются «все службы».

В ВС республики произошедшее не стали комментировать, как и сообщать, гражданами какого государства являются пропавшие военные.