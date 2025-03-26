Системы теплоснабжения в Башкирии перевели на минимально возможные параметры

В связи с весенним потеплением предприятие «БашРТС» сообщило о переводе системы теплоснабжения на минимально возможные параметры. Температура теплоносителя на выходе из теплоисточника теперь не превышает 70 , что позволяет поддерживать нагрев горячей воды на нормативном уровне 60 .
Как пояснили в компании, межсезонье представляет особую сложность для регулирования температуры в системах отопления из-за значительных суточных колебаний температуры воздуха. В дневное время столбики термометров могут показывать плюсовые значения, тогда как ночью возможны заморозки.
Отмечается, что даже в пределах одного дома температура в квартирах может существенно различаться в зависимости от их расположения. Квартиры на солнечной стороне прогреваются сильнее, чем расположенные в тени.
В «БашРТС» напомнили, что за регулировку температуры в многоквартирных домах отвечают управляющие компании. Оптимальным решением проблемы называют установку погодозависимой автоматики на тепловых узлах, которая позволяет оперативно реагировать на изменения температуры.
Жильцам, испытывающим дискомфорт из-за температуры в квартирах, рекомендуют в первую очередь обращаться в свою управляющую компанию. Если реакции не последует, можно направить запрос непосредственно в ресурсоснабжающую организацию, которая проведет проверку по каждому обращению.
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