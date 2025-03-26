Медсестра одной из школ в Андижане стала причиной паники у родителей по всему Узбекистану

Эта безобидная на первый взгляд выдумка породила настоящий информационный взрыв. Медсестра школы, поверив словам ребёнка, поспешно сделала выводы и опубликовала непроверенную информацию в социальных сетях. В сообщении утверждалось, что подозрительные конфеты раздавали возле школы неизвестные. На основании этого сообщения в соцсетях позже даже появился фейковый пост о якобы погибшем ребёнке. Всё это не соответствует действительности.