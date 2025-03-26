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Медсестра одной из школ в Андижане стала причиной паники у родителей по всему Узбекистану

Vaib.uz (Узбекистан. 26 марта). В последние дни социальные сети Узбекистана заполонили тревожные сообщения: неизвестные лица якобы раздают школьникам конфеты сомнительного происхождения, чтобы подсадить детей на синтетические наркотики. Посты активно распространялись в Телеграм, но при этом в них не указывались ни конкретные школы, ни достоверные источники информации. Волна паники среди родителей росла.

Источник: Vaib.Uz

Сегодня офис детского омбудсмена прокомментировал ситуацию и опроверг слухи, заявив, что всё оказалось куда прозаичнее.

Как всё было на самом деле

По информации МВД, инцидент произошёл в общеобразовательной школе Алтынкульского района Андижанской области. Ученик третьего класса купил в магазине три конфеты под названием Strawberry за 1 000 сумов. Позже в школе одноклассник спросил, откуда у него сладости. Ребёнок соврал, что конфеты ему дал неизвестный человек.

Эта безобидная на первый взгляд выдумка породила настоящий информационный взрыв. Медсестра школы, поверив словам ребёнка, поспешно сделала выводы и опубликовала непроверенную информацию в социальных сетях. В сообщении утверждалось, что подозрительные конфеты раздавали возле школы неизвестные. На основании этого сообщения в соцсетях позже даже появился фейковый пост о якобы погибшем ребёнке. Всё это не соответствует действительности.

Что сейчас?

По данному случаю назначена судебно-химическая экспертиза, чтобы проверить, содержат ли конфеты какие-либо опасные вещества. Кроме того, проводится доследственная проверка со стороны правоохранителей.

Специалисты Санитарно-эпидемиологической службы Андижанской области также провели проверки в магазинах и торговых точках. Результат однозначный: конфеты с неизвестным составом, представляющие угрозу для здоровья детей, не обнаружены.

Детский омбудсмен продолжает наблюдение за ситуацией, обещая сообщить подробности по мере их поступления.