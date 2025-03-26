Мишустин не исключил жестких мер по регулированию цен на продукты

«В итоге — интересы российских потребителей защитили. Так было по зерновым культурам, по подсолнечному маслу. И наоборот, если видели, что нужно дополнительно было насытить рынок продуктами, — временно расширяли ввоз продуктов из дружественных стран. Напомню, мы обнулили пошлины на импорт сливочного масла, мяса, картофеля, моркови и яблок. Важно было в целом выстроить баланс спроса и предложения и сгладить ценовые колебания, чтобы избежать крайне резких скачков», — привел пример глава правительства.