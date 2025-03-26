Мишустин не исключил жестких мер по регулированию цен на продукты

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в стране, а в случае необходимости — принимать самые жесткие меры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
«По продуктам, где невозможно было достичь быстрого результата, принимали оперативные меры и временно ограничивали вывоз, чтобы товары оставались внутри страны, а, соответственно, не уходили за рубеж», — добавил он.
«В итоге — интересы российских потребителей защитили. Так было по зерновым культурам, по подсолнечному маслу. И наоборот, если видели, что нужно дополнительно было насытить рынок продуктами, — временно расширяли ввоз продуктов из дружественных стран. Напомню, мы обнулили пошлины на импорт сливочного масла, мяса, картофеля, моркови и яблок. Важно было в целом выстроить баланс спроса и предложения и сгладить ценовые колебания, чтобы избежать крайне резких скачков», — привел пример глава правительства.
Он отметил, что значимая роль в вопросах регулирования цен, «особенно если говорить о продуктах первой необходимости» — у Федеральной антимонопольной службы.
«Служба регулярно проводит выездные проверки, выдаются предостережения, возбуждаются дела. Но считаю, надо еще активнее взаимодействовать со всеми игроками рынка и, если необходимо — принимать самые жесткие меры. И напомню, что правительство специально предоставило регионам серьезные инструменты и возможности для совместной работы с производителями, поставщиками и торговыми сетями по ограничению цен и наценок», — подытожил премьер-министр.