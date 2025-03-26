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В Крыму появились новый праздник и памятная дата

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости Крым. В Крыму установили новый праздник — День Государственного совета Республики Крым — парламента РК, а также памятную дату — День воссоединения Руси. Соответствующие решения приняты на сессии парламента республики в среду.

Источник: РИА "Новости"

День Государственного совета Крыма будут отмечать 19 сентября. Как пояснил глава крымского парламента Владимир Константинов, в этот день в 2014 году прошло первое заседание первой сессии Государственного совета РК первого созыва. Выходного в этот праздничный день не будет.

Кроме того, памятной датой в Крыму законодательно установлен День воссоединения Руси, который будет отмечаться 18 января. В этот день в 1654 году в Переяславе по инициативе казачьего гетмана Богдана Хмельницкого состоялась собрание казачьей старшины запорожского войска, на котором было принято решение о переходе Малороссии под защиту России.

Как отметил первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков, это событие является выдающимся в истории российского государства, оно привело к воссоединению земель, входивших прежде в состав Руси и разделенных в первой половине II тысячелетия.

«Установление новой памятной даты — 18 января 1654 года — как Дня воссоединения Руси отображает историческую точность, так как принятая в советской историографии политизированная трактовка Переяславской рады как Дня воссоединения Украины с Россией не соответствует исторической действительности. Украина как государственное образование появляется только в 1922 году», — сказал он.

По словам Цекова, на самом деле на Переяславской раде произошло объединение русских людей и русских земель под властью одного правителя.