В Крыму появились новый праздник и памятная дата

Кроме того, памятной датой в Крыму законодательно установлен День воссоединения Руси, который будет отмечаться 18 января. В этот день в 1654 году в Переяславе по инициативе казачьего гетмана Богдана Хмельницкого состоялась собрание казачьей старшины запорожского войска, на котором было принято решение о переходе Малороссии под защиту России.