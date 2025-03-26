В Крыму появились новый праздник и памятная дата

День Государственного совета Крыма будут отмечать 19 сентября. Как пояснил глава крымского парламента Владимир Константинов, в этот день в 2014 году прошло первое заседание первой сессии Государственного совета РК первого созыва. Выходного в этот праздничный день не будет.
Кроме того, памятной датой в Крыму законодательно установлен День воссоединения Руси, который будет отмечаться 18 января. В этот день в 1654 году в Переяславе по инициативе казачьего гетмана Богдана Хмельницкого состоялась собрание казачьей старшины запорожского войска, на котором было принято решение о переходе Малороссии под защиту России.
Как отметил первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков, это событие является выдающимся в истории российского государства, оно привело к воссоединению земель, входивших прежде в состав Руси и разделенных в первой половине II тысячелетия.
«Установление новой памятной даты — 18 января 1654 года — как Дня воссоединения Руси отображает историческую точность, так как принятая в советской историографии политизированная трактовка Переяславской рады как Дня воссоединения Украины с Россией не соответствует исторической действительности. Украина как государственное образование появляется только в 1922 году», — сказал он.
По словам Цекова, на самом деле на Переяславской раде произошло объединение русских людей и русских земель под властью одного правителя.