Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Более 58 тысяч детей с диабетом в 2024 году бесплатно получили системы непрерывного мониторинга глюкозы, это больше, чем планировалось, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Государственной думе с отчетом о работе правительства за 2024 год.
«Детям с диабетом бесплатно выдаются системы непрерывного мониторинга глюкозы. На предыдущем отчете говорил, что предоставим их почти 49 тысячам ребят. А получили их в прошлом году даже больше маленьких пациентов от 2 до 17 лет — свыше 58 тысяч. Теперь показатели сахара можно отслеживать круглосуточно. С этого года такая же помощь предусмотрена и для беременных женщин, что позволяет снизить риск осложнений», — сказал Мишустин.