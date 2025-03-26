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Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом

Мишустин: более 58 тысяч детей с диабетом получили системы мониторинга глюкозы.

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Более 58 тысяч детей с диабетом в 2024 году бесплатно получили системы непрерывного мониторинга глюкозы, это больше, чем планировалось, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин в среду выступает в Государственной думе с отчетом о работе правительства за 2024 год.

«Детям с диабетом бесплатно выдаются системы непрерывного мониторинга глюкозы. На предыдущем отчете говорил, что предоставим их почти 49 тысячам ребят. А получили их в прошлом году даже больше маленьких пациентов от 2 до 17 лет — свыше 58 тысяч. Теперь показатели сахара можно отслеживать круглосуточно. С этого года такая же помощь предусмотрена и для беременных женщин, что позволяет снизить риск осложнений», — сказал Мишустин.