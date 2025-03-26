Мишустин рассказал, как правительство помогает детям с диабетом

«Детям с диабетом бесплатно выдаются системы непрерывного мониторинга глюкозы. На предыдущем отчете говорил, что предоставим их почти 49 тысячам ребят. А получили их в прошлом году даже больше маленьких пациентов от 2 до 17 лет — свыше 58 тысяч. Теперь показатели сахара можно отслеживать круглосуточно. С этого года такая же помощь предусмотрена и для беременных женщин, что позволяет снизить риск осложнений», — сказал Мишустин.