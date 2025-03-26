После вмешательства прокуратуры в Ростове привели в порядок памятник ВОВ

В Ростове-на-Дону после проверки привели в порядок скульптурную композицию на территории мемориального комплекса «Кумженская роща». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Выяснилось, что за скульптурой следили недостаточно хорошо, и на ней из-за этого начали отслаиваться отделочные материалы. Вовремя заметить и исправить ситуацию должны были специалисты Центра по сохранению и популяризации памятников города, но этого не произошло.
— Меры к устранению нарушений не принимались, — отметили в прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства внесли представление директору центра и потребовали как можно скорее обновить скульптуру. В итоге были проведены восстановительные работы.