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После вмешательства прокуратуры в Ростове привели в порядок памятник ВОВ

Памятник Великой Отечественной войны восстановили в Ростове-на-Дону.

В Ростове-на-Дону после проверки привели в порядок скульптурную композицию на территории мемориального комплекса «Кумженская роща». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Выяснилось, что за скульптурой следили недостаточно хорошо, и на ней из-за этого начали отслаиваться отделочные материалы. Вовремя заметить и исправить ситуацию должны были специалисты Центра по сохранению и популяризации памятников города, но этого не произошло.

— Меры к устранению нарушений не принимались, — отметили в прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства внесли представление директору центра и потребовали как можно скорее обновить скульптуру. В итоге были проведены восстановительные работы.