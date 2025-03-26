После вмешательства прокуратуры в Ростове привели в порядок памятник ВОВ

Выяснилось, что за скульптурой следили недостаточно хорошо, и на ней из-за этого начали отслаиваться отделочные материалы. Вовремя заметить и исправить ситуацию должны были специалисты Центра по сохранению и популяризации памятников города, но этого не произошло.