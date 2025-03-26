В Волгоградской области пропавших людей будут искать верхом на лошадях

16 марта конный отряд впервые вышел на поиски тех, чье местонахождение неизвестно.
Конное направление поискового отряда действует в Волгоградской области с декабря 2024 года. Сейчас мастерству обращения с животными обучаются 3 всадника.
В середине марта волонтеры впервые вышли на поиски пропавших людей верхом на лошадях.
«После тренировок на плацу работать в реальных условиях было непривычно, но огромный обзор с лошади — это настоящий прорыв! — отметила старшая конного направления Виктория. — Так потерявшихся людей можно найти гораздо быстрее».
С первого раза не все прошло гладко. Добровольцам пришлось идти пешком и вести лошадей за собой на участках с оврагам. Даже с такими трудностями обозначенный участок местности удалось обойти всего за 1,5 часа, что стало рекордом для членов отряда.