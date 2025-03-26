Мишустин назвал борьбу с бедностью приоритетом работы правительства

«Борьба с бедностью — один из самых главных приоритетов работы правительства. У нас численность на сегодняшний день населения, которые получают доходы ниже границы бедности, снизилась на 1,7 миллионов человек в 2024 году и составила 7,2%. Это хороший результат. Мы дальше продолжим принимать все необходимые меры в этой области», — сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.