В Башкирии ожидается вторая волна паводка

Метеорологи Башкирии предупреждают о приближении второй волны паводка в регионе. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Башгидрометцентра Алексей Перонко в эфире телеканала БСТ. Однако, по предварительным оценкам специалистов, масштабы будут менее значительными, чем в предыдущий паводок.
Перонко объяснил, что аномально ранний паводок вызван рекордно теплой зимой, когда температурные показатели превышали климатическую норму на 4−6 градусов, а в марте отклонение от средних значений составило 6−8 градусов. Стимулом для начала половодья стали обильные дожди в середине марта на фоне резкого потепления.
Синоптики Башгидрометцентра ожидают скорое установление устойчивой положительной температуры, что приведет к активизации паводка. При всем при этом метеорологи рекомендовали автовладельцам воздержаться от смены зимней резины: для «переобувки» машины необходима среднесуточная температура в течение нескольких дней на отметке +5 градусов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.