В Башкирии ожидается вторая волна паводка

Метеорологи Башкирии предупреждают о приближении второй волны паводка в регионе. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Башгидрометцентра Алексей Перонко в эфире телеканала БСТ. Однако, по предварительным оценкам специалистов, масштабы будут менее значительными, чем в предыдущий паводок.