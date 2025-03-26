В Иркутской области работникам вернули 25 миллионов рублей зарплатных долгов

С начала года в Иркутской области удалось полностью погасить задолженности по заработной плате перед 500 работниками различных предприятий. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы правительства региона, общая сумма выплат превысила 25 млн рублей.
Под председательством первого зампреда правительства региона Руслана Ситникова эксперты проанализировали ситуацию с соблюдением трудового законодательства в регионе. Особое внимание уделили новым механизмам профилактики зарплатных задержек, введенным с 1 марта 2025 года.
Кроме того, в Минтруде региона начата масштабная работа по адаптации местных нормативных актов к обновленному трудовому законодательству.