Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области работникам вернули 25 миллионов рублей зарплатных долгов

Долги по зарплате выплатили 500 работникам предприятий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С начала года в Иркутской области удалось полностью погасить задолженности по заработной плате перед 500 работниками различных предприятий. Как стало известно КП-Иркутск от пресс-службы правительства региона, общая сумма выплат превысила 25 млн рублей.

Под председательством первого зампреда правительства региона Руслана Ситникова эксперты проанализировали ситуацию с соблюдением трудового законодательства в регионе. Особое внимание уделили новым механизмам профилактики зарплатных задержек, введенным с 1 марта 2025 года.

Кроме того, в Минтруде региона начата масштабная работа по адаптации местных нормативных актов к обновленному трудовому законодательству.