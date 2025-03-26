В Ташкенте с апреля стартуют традиционные отключения холодной воды

Причина отключений — профилактические и ремонтные работы на сетях водоснабжения. Такие мероприятия проводятся каждый год и, по словам специалистов, необходимы для подготовки системы к летнему сезону, когда резко возрастает нагрузка.
Сколько дней не будет воды?
Как правило, воду отключают минимум на сутки, но в отдельных районах перерыв может затянуться до двух дней.
Где узнать график?
Полный список районов и конкретные даты отключений можно посмотреть на официальном сайте Ташкентского водоканала.