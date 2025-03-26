Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте с апреля стартуют традиционные отключения холодной воды

Vaib.uz (Узбекистан. 26 марта). С наступлением весны в Ташкент возвращается ежегодная «традиция» — поэтапные отключения холодной воды. Как сообщили в Ташкентском водоканале, плановые работы начнутся с 7 апреля и продлятся до 17 мая.

Источник: Vaib.Uz

Причина отключений — профилактические и ремонтные работы на сетях водоснабжения. Такие мероприятия проводятся каждый год и, по словам специалистов, необходимы для подготовки системы к летнему сезону, когда резко возрастает нагрузка.

Сколько дней не будет воды?

Как правило, воду отключают минимум на сутки, но в отдельных районах перерыв может затянуться до двух дней.

Где узнать график?

Полный список районов и конкретные даты отключений можно посмотреть на официальном сайте Ташкентского водоканала.