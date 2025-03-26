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Мишустин рассказал о главном принципе в сфере работы с семьями

Мишустин: в сфере семьи работает принцип чем больше детей, тем выше поддержка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Власти выстраивают работу в сфере семьи по принципу «чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки», заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин в среду выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

«С 2026 года вводим семейную выплату для родителей, что мы вместе с вами сделали, где двое и более детей, если доход ниже полутора прожиточного минимума, ставку НДФЛ до 6% посчитали. Вот он инструментарий, набор, именно так: чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки», — сказал Мишустин.