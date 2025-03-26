Мишустин рассказал о главном принципе в сфере работы с семьями

«С 2026 года вводим семейную выплату для родителей, что мы вместе с вами сделали, где двое и более детей, если доход ниже полутора прожиточного минимума, ставку НДФЛ до 6% посчитали. Вот он инструментарий, набор, именно так: чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки», — сказал Мишустин.