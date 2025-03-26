Приставы арестовали 29 авто бизнесмена из Иркутска за миллиардные долги

Судебные приставы Якутии по запросу коллег из Иркутской области арестовали имущество 54-летнего бизнесмена. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе УФССП по Республике Саха (Якутия), мужчина накопил рекордную налоговую задолженность.
— Согласно сведениям информационной системы АИС ФССП России, сумма налоговой задолженности бизнесмена составила 2,6 миллиарда рублей, — поделились приставы.
На данный момент из 79 единиц транспорта, указанных в исполнительном документе, приставы успели арестовать 29. В списке конфискованного имущества — легковые и грузовые автомобили, включая тягачи, прицепы, полуприцепы и цистерны.