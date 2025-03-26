Бар «Свобода» в Петербурге закрыли из-за сальмонеллы в курином филе

В частности, выяснилось, что вся алкогольная продукция в заведении производилась с нарушением технологических карт, сроки годности напитков не были определены, а необходимые документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов, отсутствовали. Также не было предоставлено информации о соблюдении условий хранения алкогольной продукции и нормативных актов, регулирующих данную сферу. Помимо этого, с продажи были изъяты 17 литров обезличенного алкоголя.