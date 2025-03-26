Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бар «Свобода» в Петербурге закрыли из-за сальмонеллы в курином филе

ООО «Рюмка», владеющее баром «Свобода» в Петроградском районе Санкт-Петербурга, привлечено к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм в организации общественного питания.

Это решение принял Петроградский районный суд, как сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Бар «Свобода», расположенный по адресу улица Полозова, дом № 6/17 лит. А, был проверен 21 февраля текущего года, в ходе которой были обнаружены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, выяснилось, что вся алкогольная продукция в заведении производилась с нарушением технологических карт, сроки годности напитков не были определены, а необходимые документы, подтверждающие безопасность и качество продуктов, отсутствовали. Также не было предоставлено информации о соблюдении условий хранения алкогольной продукции и нормативных актов, регулирующих данную сферу. Помимо этого, с продажи были изъяты 17 литров обезличенного алкоголя.

Кроме того, в образцах куриного филе были найдены патогенные микроорганизмы, включая бактерии рода Salmonella.

В качестве наказания суд вынес решение о приостановлении деятельности бара на 60 дней.