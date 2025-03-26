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Мишустин рассказал о проблеме в сфере миграции

Мишустин: большая доля нелегальной миграции станет угрозой для общества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал миграционную сферу чувствительной, подчеркнув, что большая доля нелегальной миграции станет угрозой общественной стабильности и безопасности.

В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

«Миграционная политика — крайне чувствительный вопрос, он многогранный. Большая доля нелегальной миграции — это вообще угроза общественной стабильности и безопасности. Но стратегически именно правоохранительные задачи нужно решить в первую очередь, а потом отвечать на вызов недостаточного количества и качества трудовых ресурсов. Это важный элемент», — сказал Мишустин.