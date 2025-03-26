Мишустин рассказал о проблеме в сфере миграции

«Миграционная политика — крайне чувствительный вопрос, он многогранный. Большая доля нелегальной миграции — это вообще угроза общественной стабильности и безопасности. Но стратегически именно правоохранительные задачи нужно решить в первую очередь, а потом отвечать на вызов недостаточного количества и качества трудовых ресурсов. Это важный элемент», — сказал Мишустин.