Мишустин рассказал о проблеме в сфере миграции

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал миграционную сферу чувствительной, подчеркнув, что большая доля нелегальной миграции станет угрозой общественной стабильности и безопасности.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
«Миграционная политика — крайне чувствительный вопрос, он многогранный. Большая доля нелегальной миграции — это вообще угроза общественной стабильности и безопасности. Но стратегически именно правоохранительные задачи нужно решить в первую очередь, а потом отвечать на вызов недостаточного количества и качества трудовых ресурсов. Это важный элемент», — сказал Мишустин.