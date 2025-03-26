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Мишустин: Путин в контакте с правительством по вопросам помощи бойцам СВО

Мишустин: Путин всегда в контакте с правительством по вопросам помощи бойцам СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда в контакте с кабмином по вопросам поддержки бойцов специальной военной операции (СВО), заявил глава правительства России Михаил Мишустин.

Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

«Это приоритет абсолютный (вопрос поддержки бойцов СВО — ред.). Лично к этому вопросу внимательно относится президент. Он в постоянном контакте и диалоге с правительством и всеми коллегами», — сказал премьер-министр.