Мишустин: Путин в контакте с правительством по вопросам помощи бойцам СВО

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда в контакте с кабмином по вопросам поддержки бойцов специальной военной операции (СВО), заявил глава правительства России Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
«Это приоритет абсолютный (вопрос поддержки бойцов СВО — ред.). Лично к этому вопросу внимательно относится президент. Он в постоянном контакте и диалоге с правительством и всеми коллегами», — сказал премьер-министр.