Нижегородский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание

Международный аэропорт им. Чкалова в Нижнем Новгороде переходит на весеннее-летнее расписание. Оно будет действовать с 30 марта по 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
В обозначенный период запланированы рейсы по 24 направлениям, которые будут обслуживать 18 авиакомпаний. Среди сезонных новинок — открытие рейсов в Батуми и Тбилиси, они появятся уже в апреле. Кроме того, в весенне-летнем сезоне возобновятся прямые рейсы в Норильск, Мурманск и Стамбул.
Традиционными в расписании останутся рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Межрегиональные маршруты будут представлены рейсами в Екатеринбург, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Новосибирск, Норильск, Самару, Сочи, Уфу, Челябинск. Совсем недавно были открыты рейсы в Кострому.
В числе международных маршрутов — рейсы в Анталью, Батуми, Ереван, Минск, Стамбул, Ташкент, Тбилиси, Шарм-эль-Шейх, Хургаду. Нижегородцы смогут посетить Анталью не только в рамках пакетных туров, но и прямыми регулярными рейсами авиакомпании Аэрофлот.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали о том, что Нижний Новгород вошел в десятку лидеров по количеству чартерных рейсов.