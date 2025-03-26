Нижегородский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание

В обозначенный период запланированы рейсы по 24 направлениям, которые будут обслуживать 18 авиакомпаний. Среди сезонных новинок — открытие рейсов в Батуми и Тбилиси, они появятся уже в апреле. Кроме того, в весенне-летнем сезоне возобновятся прямые рейсы в Норильск, Мурманск и Стамбул.