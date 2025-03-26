В Пермском крае почти 1000 родителей школьников сдали пробный ЕГЭ по математике

Это событие прошло уже в девятый раз. В этом году взрослые сдавали экзамен по базовой математике, которая является обязательным предметом для получения аттестата. Акция проходила в течение всего марта во всех муниципалитетах региона. В общей сложности более 900 родителей приняли участие в пробном ЕГЭ.