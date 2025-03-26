В Пермском крае почти 1000 родителей школьников сдали пробный ЕГЭ по математике

В Пермском крае более 900 родителей школьников прошли тренировочный экзамен ЕГЭ по математике в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Об этом «КП-Пермь» сообщили в пресс-службе Министерства образования Пермского края.
Это событие прошло уже в девятый раз. В этом году взрослые сдавали экзамен по базовой математике, которая является обязательным предметом для получения аттестата. Акция проходила в течение всего марта во всех муниципалитетах региона. В общей сложности более 900 родителей приняли участие в пробном ЕГЭ.
Сегодня, 26 марта, в Перми состоялось центральное мероприятие в школе «Флагман», на котором присутствовали родители, министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, заместитель директора и педагог-психолог городского Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Ольга Митина, а также декан математического факультета Пермского педагогического университета Анна Скорнякова.
«Наша цель — уменьшить стресс, связанный с подготовкой к экзаменам. Психологический настрой родителей влияет на уверенность детей», — подчеркнула Раиса Кассина.
В ходе акции взрослые прошли все этапы экзамена: зарегистрировались, сдали мобильные телефоны и личные вещи, прошли проверку и предэкзаменационный контроль, заполнили бланки и выполнили задания, аналогичные тем, что ждут участников настоящего ЕГЭ. Родители смогли увидеть, как проводится инструктаж, как обрабатываются экзаменационные материалы, а также как обеспечиваются меры безопасности и видеонаблюдение в пункте проведения экзамена.
Отец одного из выпускников, Вадим Симоненко, отметил, что решил принять участие, чтобы лично понять, как проходит экзамен, и затем помочь своему сыну качественно подготовиться: «Я всегда хорошо знал математику и надеюсь, что смогу быть хорошим примером для своего ребенка», — рассказал он.
Педагог-психолог Ольга Митина напомнила родителям, что не только знания, но и эмоциональный настрой близких и самого школьника важны для успешной сдачи экзаменов. Необходимо поддерживать правильный внутренний настрой и уверенность в своих силах.