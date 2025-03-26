Экс-главу Сочи оставили под стражей до 17 мая

По версии следствия, в ноябре 2023 года предприниматель из Сочи передал через Янину Копайгородскую экс-мэру вознаграждение в виде имущественных услуг на сумму более 43 млн руб. Взамен чиновник якобы должен был создать бизнесмену благоприятные условия для работы. В материалах дела утверждается, что передача взятки была сопряжена с вымогательством.